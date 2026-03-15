Básquetbol
15 de marzo de 2026 - 12:45

El brasileño Leo Meindl (San Pablo Burgos) supera los mil créditos de valoración en la ACB

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Burgos (España), 15 mar (EFE).- El alero brasileño del San Pablo Burgos Leo Meindl ha alcanzado un nuevo hito en su trayectoria en la Liga española, al superar los mil créditos de valoración acumulados en la competición.

Por EFE

El alero brasileño logró esta cifra tras sumar sus actuaciones en los equipos en los que ha competido en la máxima categoría del baloncesto español. En sus dos temporadas en el Fuenlabrada (2020/2022) firmó 416 y 374 créditos de valoración respectivamente.A estas cifras se suman los 224 créditos de valoración que ha acumulado hasta el momento con el San Pablo Burgos (2025/2026), lo que le permite superar la barrera de los mil puntos en este apartado estadístico.

El brasileño, que terminó lesionado el partido de este domingo ante Baskonia, ha sumado en este encuentro 14 puntos y 25 créditos de valoración.