España, clasificada para la final en Bangkok tras ganar a Países Bajos

Tras la agónica clasificación como segunda de grupo tras la inesperada victoria de la selección anfitriona, en teoría el equipo más débil del grupo, dio la sorpresa sobre Lituania, vigente campeona de Europa, y permitió a la selección nacional entrar en las semifinales, el cuadro español superó a un rival que había terminado en cabeza del grupo B.

España se enfrentará ahora en la final al conjunto de Estados Unidos, que previamente había derrotado a Serbia por 15-14.

Iván Aurrecoechea fue el máximo anotador del encuentro con 6 puntos, uno más que Guim Expósito y Carlos Martínez, mientras que Diego de Blas aportó 4 en un choque en el que a partir del 2-1 España tomó la iniciativa en el marcador y no la abandonó. Abrió hueco con un 9-3 y luego, con 14-6, y pese a las intentonas de los neerlandeses (17-13), no les permitieron arrebatarles una plaza de finalista.