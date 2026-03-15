Básquetbol
15 de marzo de 2026 - 18:15

Ethan Happ (Burgos) y Luka Bozic (Granada), Mejores Jugadores de la Jornada 22

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Madrid, 15 mar (EFE).- Ethan Happ, pívot estadounidense del Recoletas Salud San Pablo Burgos, y Luka Bozic, exterior croata del Covirán Granada, han sido elegidos Mejores Jugadores (MVP) de la Jornada 22 de la Liga Endesa tras sus grandes actuaciones en los triunfos de sus equipos frente al Kosner Baskonia y BAXI Manresa, respectivamente, en los que ambos lograron 33 créditos de valoración.

Por EFE

En el caso de Happ es la segunda ocasión en lograrlo tras ser el Jugador de la Jornada 17 en la temporada 2022-23, cuando pertenecía al Río Breogán. Este domingo lideró la victoria burgalesa ante los vitorianos (107-96) con sus 16 puntos (7/10 en tiros de dos, 2/2 desde la línea de personal) y diez rebotes, tres de ellos ofensivos.

Además, puso media docena de tapones, robó 3 balones, repartió 2 asistencias y forzó 3 faltas personales para un total de 33 créditos de valoración en 25 minutos y 20 segundos en pista, con un +14 con él en pista.

Por su parte, Luka Bozic condujo al Covirán Granada hasta su segundo triunfo del curso con 20 puntos (6/11 en tiros libres, 4/8 en lanzamientos de dos y un 2/2 en triples), 13 rebotes, cuatro asistencias y 33 créditos de valoración que le han permitido ser el MVP de la competición español por primera vez en su carrera en la Liga Endesa.