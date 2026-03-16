120-112. Los Celtics de Brown sobreviven a la remontada tardía de los Suns

Los Celtics se habían puesto 96-86 el inicio del último cuarto, su mayor diferencia en el partido, cuando los Suns firmaron un parcial de 10-24 hasta el 106-110 a 4:46 del final.

Pero Boston reaccionó a tiempo. Comandados por Brown, los Celtics recuperaron el mando y, sobre todo, cerraron el aro a los Suns en esos 4:46 finales: Phoenix no anotó ni un solo tiro de campo en ese tramo y solo sumó dos puntos desde la línea de tiros libres.

Además de los 41 puntos -19 desde el tiro libre-, Brown firmó 7 rebotes y 6 asistencias; su nombre cada vez suena más en la pugna por el 'MVP' a un mes del cierre de la temporada regular.

Por su lado, Jayson Tatum sumó 21 puntos, los mismos que Derrick White y Payton Pritchard puso otros 19.

Con toda esa pólvora pudieron hacer frente a los 40 puntos que Devin Booker firmó para los Suns, con 21 de Jalen Green, 16 de Haywood Highsmith y 13 de Grayson Allen.

Los Celtics (45-23) marchan segundos en el Este, aprovechando los tropiezos de los Detroit Pistons (48-19) para amenazar el liderazgo de la conferencia en este tramo final de temporada.

Por su lado, los Suns (39-29) son séptimos en el Oeste y ocupan la primera plaza de 'play-in', aún a solo dos partidos de los Minnesota Timberwolves y los Denver Nuggets (41-27), que marcan la frontera de la clasificación directa para los 'playoff'.