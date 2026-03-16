Ibon Navarro: "El Joventut está en un muy buen momento y Ricky Rubio es diferencial"

"Tienen muchos jugadores en el mejor momento, seguramente, de la temporada", advirtió este lunes Navarro en declaraciones facilitadas por el Unicaja, ya clasificado para los cuartos de final de la BCL, al igual que el conjunto de Badalona, en vísperas de un duelo en el que ambos se juegan el liderato del grupo K.

El técnico del conjunto malagueño resaltó que el Joventut cuenta, además, con un jugador determinante como el internacional Ricky Rubio, del que recordó que "no jugó en el encuentro de la Liga Endesa" disputado en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena, "pero los partidos contra ellos, cuando él juega, son diferentes".

"Ya lo pudimos ver en el partido de la primera vuelta contra ellos en Badalona", indicó el preparador vitoriano, quien también subrayó que la plantilla del Joventut "ahora ha sumado a un jugador que, encima, ya tiene un impacto de manera muy temprana, que es Jabari Parker".

Según Ibon Navarro, el ala-pívot estadounidense, exjugador del Barça y cedido por el Partizán serbio al club verdinegro, está "ayudándoles y dándoles cosas que les faltaban en la posición de 'cuatro', y que, además, les permite jugar con un quinteto muy grande".

"Muchas veces tienen cuatro jugadores por encima de 1,96 metros a los que no es fácil encontrarles líneas de pase. Y ya no hablamos de la conexión de Ricky Rubio con (Ante) Tomic. Es un equipo que está bien trabajado; saben a lo que juegan, tienen mucha experiencia y van primeros en el grupo", recalcó.

El entrenador del Unicaja incidió en la trascendencia de este duelo español en la Liga de Campeones, pues "se va a decidir esa primera posición" del grupo, de la que dijo que "no es definitiva, pero sí importante" para afrontar los cuartos de final.

Abogó por que su equipo intente hacer su juego, "subir el ritmo del partido y ver si, con la ayuda de nuestra gente en el Carpena", según destacó Navarro, pueden lograr "esa victoria por cinco puntos o más" de diferencia.

"El Martín Carpena sabe de la importancia del partido del martes, y estoy convencido de que todo el mundo hará un esfuerzo para estar aquí a las ocho y ayudar al equipo. No voy a decir que es el partido más importante del año porque estoy seguro de que todavía llegará alguno más, pero todos sabemos lo que es esta competición, lo que es un 'play-off' de la BCL antes de la Final Four, lo que significa poder tener dos encuentros en casa", aseveró Navarro.