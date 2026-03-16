Surne Bilbao aspira ante Petkimspor a firmar su mejor racha de victorias en Europa (13)

Desde que cayera frente al Peristeri en Miribilla en la primera jornada el equipo de Jaume Ponsarnau encadenó triunfos frente al equipo griego a domicilio, Kutaisi, Brno, Sporting de Portugal, Prievidza y PAOK, tanto en la ida como en la vuelta en las dos primeras fases, y la pasada semana contra el Petkimspor.

Esta serie iguala por ahora las doce conseguidas por los 'hombres de negro' la pasada temporada en el arranque de este mismo torneo en el que conquistaron el título y mejora las once seguidas sumadas en la Eurocopa 2009-2010 por el equipo entrenado entonces por Fotis Katsikaris.

Por otro lado, el Petkimspor será el octavo equipo turco que visite Bilbao. Con los siete anteriores el balance es de cuatro victorias locales (Turk Telecom, Bahcesehir, Darussafaka y Tofas Bursa) y tres derrotas (Fenerbahce, Banvit y Pinar Karsiyaka).

En el partido del miércoles contra el Petkimspor el equipo de Ponsarnau defenderá la renta de ocho puntos que logró la pasada semana con su triunfo en Turquía por 69-77.

El Surne Bilbao como local ante equipos turcos: