Vuelve el 'March Madness' de la NCAA con el español Aday Mara como aspirante al título

El próximo 19 de marzo empieza el 'March Madness', un marzo de locura en el baloncesto universitario estadounidense que concluirá el 6 de abril tras la 'Final Four' de Indianapolis (Indiana) con los ganadores masculinos y femeninos del torneo de la Asociación Atlética Colegial Nacional (NCAA, por sus siglas en inglés).

En categoría masculina, los Florida Gators, que terminaron la liga regular con once victorias seguidas y primeros de la división Sureste, son uno de los principales favoritos a defender el título que ya ganaron el año pasado tras una final reñida contra Houston.

Mientras, en categoría femenina UConn (Connecticut Huskies) buscará revalidar anillo tras completar una fase regular de liga impecable con un balance de 34-0. La última derrota de las Huskies data de febrero de 2025.

La edición de 2026 del 'March Madness' contará con una notable presencia de jugadores de España y de Latinoamérica.

El zaragozano Aday Mara quiere convertirse en el primer español en disputar la final de la NCAA. El pívot de 20 años, con sus 2,21 metros de altura, es una de las figuras de los Michigan Wolverines. El aragonés promedia 11 puntos, 6 rebotes, 2 asistencias y 2 tapones en lo que va de temporada.

Michigan se perfila como uno de los candidatos a conquistar el título, que sería el segundo de su historia tras el de 1989, tras quedar primeros de la división Big Ten con un balance de 30-2.

Mara no es el único español que participará en la NCAA. Los andaluces Mario Saint-Supery con Gonzaga , Ruben Domínguez con Texas A&M, Álvaro Folgueiras con Iowa Hawkeyes, Victory Onuetu con Hofstra y José Tanchyn con UMBC serán algunos de los nombres destacados a seguir.

El catalán Conrad Martínez y el madrileño Owen Aquino, ambos en las filas de los High Point Panthers, también representarán a España en la locura de marzo.

Compartiendo equipo con Aday Mara está el puertorriqueño de raíces dominicanas Yaxel Lendeborg. El ala-pívot de 2,06 metros también buscará conquistar el título con Michigan.

Blanca Quiñonez también representará la comunidad latina. La alero ecuatoriana es una de las piezas clave de las Huskies, favoritas a revalidar título.

Otros nombres propios que estarán bajo la atenta mirada de los espectadores serán los de los estadounidenses AJ Dybantsa, de BYU Cougars; Darryn Peterson, de Kansas Jayhawks; o Cameron Boozer, del siempre temible Duke Blue Devils.

El torneo de marzo de NCAA, el segundo evento deportivo más visto en Estados Unidos solo por detrás de la Super Bowl, congregará a 68 equipos tanto para el campeonato masculino como para el femenino. Casi la mitad se clasifican de forma directa al ganar los torneos de sus conferencias, mientras que el resto reciben invitaciones de un comité de selección de la propia liga.

Tras superar una fase previa, el torneo contará con primera ronda, segunda ronda, 'Sweet 16' (octavos de final), 'Elite eight' (cuartos de final) y la 'final four' en Indianapolis.