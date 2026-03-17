La cubana Lorena Téllez sufre una lesión muscular en el gemelo

Vigo (España), 17 mar (EFE).- La internacional cubana Lorena Téllez, lateral del Mecalia Atlético Guardés español, sufre una lesión muscular en el gemelo y es baja para el partido liguero de mañana ante el Elche, al que el conjunto gallego volverá a medirse el fin de semana en la ida de los cuartos de final de la Copa Europea.