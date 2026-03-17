17 de marzo de 2026 - 10:55
La cubana Lorena Téllez sufre una lesión muscular en el gemelo
Vigo (España), 17 mar (EFE).- La internacional cubana Lorena Téllez, lateral del Mecalia Atlético Guardés español, sufre una lesión muscular en el gemelo y es baja para el partido liguero de mañana ante el Elche, al que el conjunto gallego volverá a medirse el fin de semana en la ida de los cuartos de final de la Copa Europea.
La entrenadora del Guardés, la portuguesa Ana Seabra, tampoco podrá contar con Elena Martínez, que se lesionó en el derbi del pasado domingo contra el BM Porriño. La jugadora de valenciana está a la espera de pruebas médicas para concretar el alcance de su lesión.