Louis Labeyrie se marcha del CB Gran Canaria y ficha por el Strasbourg francés

El jugador de Gonesse finaliza así su vinculación con el club amarillo, siendo incluso anunciado como nuevo refuerzo hoy mismo en las redes de su nuevo equipo en el que el interior de 34 años ya jugó en la campaña 2017-18.

Labeyrie, de 34 años y 2,08 metros de altura, llegó el pasado verano a la isla tras un amplio bagaje en el baloncesto continental, defendiendo la camiseta de equipos como el Paris-Levallois, Valencia Basket y Unics Kazan, además de ser drafteado en la 2ª ronda del Draft de 2014 -puesto 57- por los Indiana Pacers, si bien no disputó ni un solo encuentro en la NBA.

Este curso disputó un total de 25 partidos entre la Liga Endesa y la Liga de Campeones de la FIBA (BCL), firmando en ACB un promedios de 5,3 puntos, 2,8 rebotes y 6,2 créditos de valoración en los 17 minutos que disputó de media en cada encuentro. En Europa, sus guarismos fueron de 4,6 puntos, 3,4 rebotes y 5,6 de valoración en 21 minutos.

Con el paso de ambas competiciones, el papel de Labeyrie en las rotaciones del entrenador amarillo, Jaka Lakovic, se tornaron más residuales y en varios encuentros incluso no tuvo participación, especialmente en los compromisos continentales por la norma de los cinco cupos de formación de la BCL.

Con la llegada del estadounidense de origen nigeriano Chimezie Metu -que cuenta con pasaporte Cotonú- se precipitó ya la delicada situación de un Labeyrie que ya este martes sellaba su fichaje por el Strasbourg.