Galbiati: "Tenemos que tener más orgullo"

Vitoria, 18 mar (EFE).- El entrenador de Kosner Baskonia, Paolo Galbiati, demandó más orgullo a sus jugadores antes del partido de Euroliga fuera de casa frente al Olympiacos -este jueves a las 20:15 horas CET- y remarcó que las lesiones no son una excusa y que, con cinco jugadores que puedan estar en la cancha, el quiere competir.