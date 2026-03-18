Galbiati: "Tenemos que tener más orgullo"

El italiano explicó ante los medios de comunicación que el equipo “no está bien” porque falten jugadores, dijo que es un conjunto “que entrena bien” y admitió que Rodions Kurucs es el jugador que más energía les da tanto en ataque como en defensa.
“Necesitamos un paso adelante de todos", opinó Galbiati, quien incidió en que han "hablado mucho" y han "intentado solucionar algunas situaciones”.
Agregó que el problema defensivo es “general”, a pesar de que a su juicio “ninguno de los jugadores exteriores son gran defensores”.
“Necesitamos una defensa de equipo como hicimos en la Copa, por ejemplo, que la defensa fue muy buena”, manifestó. “El problemas contra todo es la defensa del uno contra uno”, incidió.
Preguntado por los partidos de Euroliga y la clasificación, zanjó que “todos los partidos son competición” y negó que se lo vayan a tomar como un entrenamiento.
Sobre el Olympiacos destacó que “está en un buen momento” y subrayó que tiene “una plantilla enorme, con talento, que quiere ganar la Euroliga”.
“Si yo tengo cinco jugadores que pueden estar en la cancha, yo quiero competir y es mi deseo que los jugadores entiendan esto”, apuntó.