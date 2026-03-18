Pedro Martínez: “La idea de continuidad es muy clara pero no hay novedad”

“El club me transmitió la idea de continuidad hace tiempo y ahora mismo no hay ninguna novedad, pero estoy muy a gusto en el club, en la ciudad, con los dirigentes… La idea de continuidad es muy clara. Si no pasa nada extraordinario seré el entrenador el año que viene”, destacó Martínez este miércoles en la rueda de prensa previa al partido de este jueves ante el Barça.

Martínez, que vive su segunda etapa en el club y amplió su contrato hasta 2027 hace ahora un año, ensalzó la línea de trabajo del Valencia Basket tras las renovaciones del director deportivo, Luis Arbalejo, hasta 2030, y del interior Nate Reuvers hasta 2028.

“Hay personas que tienen que mirar al futuro a medio plazo y que tienen que tomar decisiones mirando por lo mejor para el club. En esa línea, creo que el club está haciendo las cosas con sentido”, explicó.