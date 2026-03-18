Pedro Martínez: “Tenemos que pasar página y afrontar este reto ante un rival directo”

“Ahora lo que tenemos que hacer es pasar página y afrontar este reto, que es otra competición, otro rival, un rival directo, y, además, hacerlo con buen ánimo y con optimismo”, declaró Martínez en una rueda de prensa este miércoles en la que repasó esas derrotas en las pistas del Real Madrid y La Laguna Tenerife.

“El rival también juega e hicieron cosas muy bien para ganarnos. No estamos contentos con lo que pasó y nos hubiera gustado que las cosas fueran diferentes, pero la competición te lleva a que no todo sean buenos momentos”, insistió.

El técnico ‘taronja’ también analizó el estado de forma del Barça: “Hace una semana jugaron en la pista del Breogán y ganaron dominando desde el principio. Esperamos un partido de máxima dificultad. Les tenemos el máximo respeto posible y nosotros tampoco estamos en nuestro mejor momento”.

Martínez confirmó la ausencia del exterior Kameron Taylor por lesión y habló sobre la situación del base Darius Thompson, descartado ante La Laguna Tenerife y que disputó menos de cinco minutos en el duelo de la pasada semana ante el Real Madrid en Euroliga.

“Tiene más valor lo que uno dice en redes sociales que lo que yo digo. No hay nada de nada. Pasó con Sergio de Larrea, con Omari Moore en la Copa del Rey, ahora con Thompson… Los necesitamos a todos. Tengo 15 jugadores y no hay ninguno que con el que no quiera entrenar”, dijo.

“Vamos cuartos en la Euroliga, vamos segundos en la acb y competimos muy bien en la Copa del Rey. Lo que pasa es que tenemos que ir tomando decisiones”, concluyó.