Básquetbol
19 de marzo de 2026 - 23:05

101-80. Aday Mara domina y Michigan avanza en la March Madness

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Chicago (EE.UU.), 19 mar (EFE).- El español Aday Mara dominó este jueves con 19 puntos, 7 rebotes y 6 asistencias en la contundente victoria por 101-80 de sus Michigan Wolverines contra Howard en su estreno en la March Madness, el torneo de baloncesto universitario NCAA.

Por EFE

En el KeyBank Center de Buffalo, el zaragozano añadió 3 tapones a su cuenta personal en 21 minutos en pista para unos Wolverines que encaran el torneo entre los grandes candidatos a llegar a la final a cuatro.

Aday Mara conectó 8 de sus 10 tiros de campo, 3 de 4 desde la línea de libres y solo tuvo una pérdida de balón para Michigan.

Fue el segundo máximo anotador de Michigan, detrás de Morez Johnson Jr (21 puntos y 10 rebotes).

Mara puede convertirse en el primer español en disputar la final de la NCAA.

A sus 20 años y con sus 2,21 metros de altura, es una de las figuras de los Michigan Wolverines. Promedia 11 puntos, 6 rebotes, 2 asistencias y 2 tapones en lo que va de temporada.

Michigan se perfila como uno de los candidatos a conquistar el título, que sería el segundo de su historia tras el de 1989.

El próximo rival de Michigan será Louisville, sexto favorito, que ganó por 83-79 a South Florida.