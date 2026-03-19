101-80. Aday Mara domina y Michigan avanza en la March Madness

En el KeyBank Center de Buffalo, el zaragozano añadió 3 tapones a su cuenta personal en 21 minutos en pista para unos Wolverines que encaran el torneo entre los grandes candidatos a llegar a la final a cuatro.
Aday Mara conectó 8 de sus 10 tiros de campo, 3 de 4 desde la línea de libres y solo tuvo una pérdida de balón para Michigan.
Fue el segundo máximo anotador de Michigan, detrás de Morez Johnson Jr (21 puntos y 10 rebotes).
Mara puede convertirse en el primer español en disputar la final de la NCAA.
A sus 20 años y con sus 2,21 metros de altura, es una de las figuras de los Michigan Wolverines. Promedia 11 puntos, 6 rebotes, 2 asistencias y 2 tapones en lo que va de temporada.
Michigan se perfila como uno de los candidatos a conquistar el título, que sería el segundo de su historia tras el de 1989.
El próximo rival de Michigan será Louisville, sexto favorito, que ganó por 83-79 a South Florida.