Awa Fam se mantiene como número 1 en las últimas previsiones del 'draft' de la WBNA

Nacida en Elche (Alicante), de padres senegaleses, Fam se crió en en municipio alicantino de Santa Pola, recaló en el Valencia Basket con 12 años, debutó con el primer equipo 'taronja' con 15 años, como internacional española absoluta en 2024 y en junio cumplirá 20 años.

El 'draft' es el proceso por el que las franquicias de la liga estadounidense incorporan a jugadoras de hasta 22 años para sus plantillas. Para tratar de igualar la competición, son los equipos que peores resultados deportivos han tenido en las campañas anteriores los que primero eligen.

En este caso, será Dallas Wings la franquicia que elija en primer lugar y después lo harán Minnesota Lynx y Seattle Storm.

Esta semana, en su última previsión, USA Today y el portal Swish Appeal apostaban porque Dallas elegirá a la internacional absoluta española y que Minnesota se quedará con la exterior Olivia Miles, que esta campaña ha jugado la liga universitaria estadounidense con TCU Horned Frogs, y que Azzi Fudd, de la universidad de UConn sería la tercera elegida, en este caso por Seattle.

A principios de marzo, las previsiones de la CBS también situaban como número 1 a Fam. Hace algo más de un mes, el portal especializado ESPN había hecho una predicción con Fudd como primera elección, Fam como segunda y Miles en tercer lugar.

En junio de 2024, el Valencia y Fam firmaron un nuevo contrato hasta 2029 con diversas cláusulas de salida que le permiten presentarse ya a este 'draft' al haber completado dos campañas como profesional, uno de los requisitos que se les piden a las menores de 22 años.

Desde hace años, la jugadora ha señalado que su objetivo era jugar en la WNBA, aunque no ha descartado hacerlo compaginándolo hasta donde pueda con el club 'taronja'.