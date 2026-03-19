El Real Madrid busca un salto de "madurez" fuera de casa en el infierno de Kaunas

El entrenador del equipo blanco, el italiano Sergio Scariolo, elogió este jueves a su próximo rival en la rueda de prensa previa al partido celebrada en Valdebebas, y esperó que sus jugadores muestren una versión más madura en Lituania, en una pista que está a la altura de ambientes como el de Belgrado o Atenas, y puedan mejorar los números lejos del Movistar Arena, donde tienen un récord negativo de 5 victorias y 10 derrotas.

"Es un partido en el que queremos ver madurez por parte de todos los jugadores. Es algo que va más allá incluso de ganar o perder el partido. Todo el mundo debe ser consciente de que fuera de casa necesitas un esfuerzo más (...). La presión ambiental allí es tremenda, por lo que es un partido que tiene algo más allá de la clasificación", señaló Scariolo en relación a los números de su equipo como visitante.

Pese a que la cifra de victorias fuera dista mucho de las del Real Madrid como local, indicó que el equipo jugó la mayoría de partidos "con mucha autoridad", aunque existieron variables que afectaron los resultados: "Ganar o perder no depende sólo de cómo puedas jugar tú, también depende del rival, depende un poco del acierto y depende de los árbitros, como pasó en Atenas ante el Panathinaikos, por ejemplo, donde fuimos perjudicados de manera decisiva".

Por ello, remarcó la importancia del aspecto "mental" en sus jugadores, ya que la concentración es un aspecto clave si el equipo quiere alejarse de "altibajos" durante los 40 minutos del partido.

"Nos hemos preparado bastante bien y creo que toda la parte técnico-táctica, como siempre, la hemos cumplido en la fase de preparación. Ahora se trata de entrar en la fase de competición, una situación mucho más mental. Si todo el mundo está concentrado, metido, si es capaz de superar sus pequeñas frustraciones en el partido, nos permitirá no tener altibajos durante los 40 minutos y poder equilibrar un poquito más el rendimiento", reflexionó.

El conjunto 'merengue', el mejor de toda la Euroliga como local, llega a esta jornada 32 de la competición después de ganar sus cuatro últimos partidos, ante el Partizan en Belgrado, y ante el Bayern, Virtus Bolonia y Valencia Basket en Madrid.

Sin ningún lesionado, se espera que los 15 jugadores que integran la primera plantilla puedan viajar a Lituania. Sólo quedará la duda con el joven Izan Almansa, ya que podría quedarse en la capital española para ayudar al equipo de la Liga U22, que mañana se enfrentará al Baxi Manresa.

Sobre el Zalgiris, Scariolo destacó el 'rating ofensivo' de los lituanos, el segundo mejor de la competición, y su porcentaje de tres puntos, el mejor de la Euroliga con un 39,8% por partido. Asimismo, les calificó como un equipo "muy bien construido" que no tiene "puntos débiles", y que dispone de múltiples amenazas, destacando a su trío de bases, al alero Azuolas Tubelis, quien les "hizo un traje" en el encuentro de ida, o el pívot Moses Wright.

"Con Williams-Goss, que no estuvo en el primer partido, Sylvain Francisco y Maodo Lo, tienen un trío de manejadores extraordinaria. Algo que quizás pocos equipos en toda la Euroliga pueden tener. Dos están siempre en pista o a veces están los tres. Eso genera problemas de marcaje, evidentemente", declaró.

El conjunto entrenado por Tomas Masiulis perdió el pasado noviembre en Madrid por un ajustado 100-99 y, actualmente, es séptimo, en puestos de 'play-in', con un balance de 17-14 y un gran promedio de 10-4 como local, donde ha vencido a equipos de la parte alta como el Olympiacos, el Valencia Basket o el Fenerbahce.