El Real Madrid-Hapoel Tel Aviv, a puerta cerrada por motivos de seguridad el martes 24

Fuentes de la delegación del Gobierno recordaron que el encuentro, correspondiente a la jornada 33 y previsto para las 21.00 horas CET (-1 GMT), fue declarado de alto riesgo y que, además de un dispositivo de seguridad reforzado, en la reunión de coordinación celebrada esta mañana se ha tomado la decisión de que se dispute a puerta cerrada sin público.

El pasado día 13 el Barcelona recibió al conjunto israelita (75-80) también a puerta cerrada, por el mismo motivo en el Palau Blaugrana (Barcelona), y el Baskonia hará lo propio cuando juegue frente al Maccabi, el próximo día 27, y también contra el Hapoel el 7 de abril.

Debido al conflicto en Oriente Medio, Maccabi juega sus partidos como local en Belgrado (Serbia) y Hapoel en Sofía (Bulgaria); y Dubái en Sarajevo (Bosnia).