El Real Madrid-Hapoel Tel Aviv se jugará sin público

El club blanco ha informado de esta decisión esta noche tras la reunión que ha mantenido la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, que ha declarado el partido de alto riesgo.

"El importe de las entradas que se hayan adquirido para este partido será devuelto de manera inmediata y automática, sin que deba ser reclamado por el comprador. En el caso de los abonos regulares, el importe correspondiente se compensará en la renovación de la próxima temporada", precisó el Real Madrid.

Hace dos meses el conjunto de Sergio Scariolo también tuvo que jugar sin público ante el otro equipo israelí en la competición, el Maccabi Tel Aviv, al que ganó por 98-86.