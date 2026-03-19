LeBron James iguala el récord de Robert Parish y disputa su partido 1.611 en la NBA

LeBron, de 41 años, alcanzó esta cifra en el pabellón del equipo con el que conquistó el primero y el segundo de sus cuatro anillos NBA.
James llegó a este partido en duda, después de jugar apenas 24 horas antes contra los Houston Rockets, pero acabó saltando a la pista en Miami.
El ex de los Cleveland Cavaliers podrá quedarse solo en esta marca el próximo 21 de marzo, cuando los Lakers visitarán a los Orlando Magic.
LeBron ostenta además el récord absoluto de puntos en la NBA, tras dejar atrás la marca de 38.387 de Kareem Abdul-Jabbar.