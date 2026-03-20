Doncic, tras meter 60 puntos: "Estaba cansado, pero esto demuestra lo que es el equipo"

"Estaba cansado, pero eso muestra lo que es el equipo. Sufrimos en la primera mitad, pero volvimos. Esto dice mucho de este equipo", afirmó Doncic tras su gran partido en el Kaseya Center.

"Mis triples están saliendo bien, intento leer el partido", añadió.

La gran noche de Doncic y los Lakers fue particularmente impactante por el hecho de que los angelinos llegaron a Miami en la madrugada del jueves en torno a las cinco de la mañana.

Los Lakers jugaron en el campo de los Houston Rockets en la noche del miércoles, antes de subir al avión con destino Miami.

Tanto Doncic como LeBron James estaban en duda para este encuentro, pero acabaron jugando y dominando.

Si Doncic metió 60 puntos, LeBron James logró un triple doble de 19 puntos, 15 rebotes y 10 asistencias.

"Sin él no ganamos. La manera en la que está jugando es increíble de ver", opinó Doncic, que destacó los méritos de su equipo en un momento tan intenso del curso.

"Es impresionante, mucha gente no durmió mucho ayer y luchamos", dijo.