El Surne Bilbao busca en Andorra una victoria que le puede meter en 'playoff'

Después de ganar la pasada jornada al Rio Breogán en Miribilla, el equipo vasco llega al Principado con un balance de 13 victorias, las mismas que el octavo clasificado, el Tenerife, y una menos que Baskonia y Joventut, sexto y séptimo, respectivamente.

Unos números en la Liga Endesa reforzados además por la impecable trayectoria europea de los 'hombres de negro' que afrontan este partido tres días después de clasificarse para las semifinales de la Copa Europa FIBA tras eliminar con contundencia al Petkimspor turco.

El equipo de Jaume Ponsarnau, por lo tanto, llega a la cita en Andorra en un estado de ánimo óptimo y una tendencia al alza que desde el sonado batacazo frente al Valencia a comienzos de enero le han llevado a ganar 14 de sus 16 partidos, con un pleno en Europa, seis de seis, y solo dos derrotas en Liga Endesa, Baskonia y Burgos.

La del Coliseum, en el retorno a la competición tras la ventana FIBA, llegó en el primer partido de baja del noruego Harald Frey, una ausencia sensible que derivó en unos reajustes para ayudar a Melwin Pantzar en la posición de base en los que el Surne se ha ido encontrando más cómodo con la sucesión de partidos.

El nórdico se perderá un partido más, el quinto desde que se produjo esa lesión muscular con su selección, y serán de nuevo Margiris Normantas y Justin Jaworski los encargados de dar aire a Pantzar, probablemente el jugador más en forma del equipo bilbaíno junto al pívot Tryggvi Hlinason.

Para mantener esa inercia positiva, el Surne Bilbao deberá romper una racha de seis derrotas consecutivas en la pista andorrana donde no gana desde hace más de una década. Fue el 11 de octubre de 2015 cuando en la primera jornada de aquella campaña el equipo dirigido por Sito Alonso superó por 69-79 a los de Joan Peñarroya.