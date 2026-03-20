Ibon Navarro: "Lo que quiero, si pudiese elegir, sería jugar la Euroliga con el Unicaja"

"Lo que yo quiero no me tenéis ni que preguntar, ya lo tenéis por ahí y no hay ninguna novedad", dijo en rueda de prensa el técnico vitoriano, quien desveló que no habla con sus agentes sobre la posibilidad de la ampliación del contrato desde la pasada Copa del Rey.

"Ellos trabajan, hablan con el club, pero no estoy todo el día hablando y con el club hablo y tengo unas conversaciones muy fluidas tanto con Juanma Rodríguez (director deportivo) como con Antonio Jesús López Nieto (presidente)", relató.

Sobre el rival del sábado en el Palacio Martín Carpena, La Laguna Tenerife, dijo que "es importante que los jugadores sepan qué tipo de partido es, porque desde el punto de vista mental es difícil".

"Tu puedes estar haciendo las cosas muy bien y ellos al final te castigan porque son un equipo muy bueno y con calidad, pero lo que tienes es que ser consistente. Ahora tenemos muchos jugadores que no saben lo que es jugar con el Tenerife y ahí es importante que escuchen a los entrenadores y sobre todo a los compañeros", relató.

Sobre el hecho de que La Laguna Tenerife haya fichado recientemente al base australiano Patty Mills, con pasado en la NBA, dijo que "es verdad que lleva un tiempo sin jugar, pero, no solo es un perfil de la NBA ya que ha jugado grandes torneos FIBA con la selección de Australia".

"Creo que les da a otro jugador con amenaza de tiro y a eso suma un buen manejo, una buena visión de juego, una gran capacidad de pase. Es un jugador increíble", subrayó.