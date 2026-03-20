Jordi Fernández, sobre el documental de cómo llegó a los Nets: "Ver mi camino me emociona"

"Poder verlo fue muy especial", expresó el entrenador catalán de los Brooklyn Nets en la semana en la que la franquicia neoyorquina publicó un documental que narra todos los pasos del técnico de Badalona (Barcelona) hasta llegar a liderar uno de los treinta banquillos de la mayor liga de baloncesto del mundo.

El documental sobre Jordi, publicado por los Nets el pasado martes 17 de marzo, se centra en su trayectoria profesional en el mundo del baloncesto, en el que participan figuras como Pau Gasol, Ricky Rubio, Anna Cruz, Juancho Hernangómez, Sergio Scariolo o Carles Duran.

Este no es el primer film sobre Jordi Fernández. Hace unas semanas, el pasado 28 de febrero, el medio local de Badalona, su ciudad natal, en coproducción con la red de televisiones de Catalunya, emitió también un documental sobre las raíces del ahora entrenador de los Brooklyn Nets.

Ambos documentales, uno en catalán y el otro en inglés, se titulan 'De Badalona a Brooklyn'.

"Estoy muy agradecido por todo el tiempo que han dedicado en explicar mi historia. Cuando veo todo mi camino, me emociona y me hace recordar cosas muy bonitas. Los dos están muy bien hechos, para mí es un orgullo que hayan hecho estos documentales", agregó el catalán.

Fernández también comentó el momento de los jugadores españoles compitiendo durante la famosa locura de marzo universitaria de la NCAA.

"Es muy especial lo que representa para el baloncesto español. No solo Aday Mara y Mario Saint-Supéry, que se ven un poquito más, también las chicas y otros jugadores que también tienen esa visibilidad para poder entrar en el 'draft'", aseguró.

"Mi opinión de todos ellos es buena porque creo que los miro con muy buenos ojos. Que no miren el futuro y se centren en lo que están haciendo ahora, que el 'March Madness' es una oportunidad increíble y les deseo lo mejor para el futuro", finalizó.