Básquetbol
20 de marzo de 2026 - 09:00

Joventut-AEK Atenas, Unicaja-Alba Berlín y Tenerife-Galatasaray en los cuartos de final

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Badalona (Barcelona), 20 mar (EFE).- El Asisa Joventut quedó emparejado con el oponente más exigente del sorteo de los cuartos de final de la Liga de Campeones, el AEK Atenas, el único equipo invicto del top dieciséis, y con el factor pista favorable para los griegos.

Por EFE

Los verdinegros tendrán que ser capaces de asaltar, como mínimo una vez, el temible "infierno griego", si quieren estar presentes en la final a cuatro que se disputará en Badalona entre el 7 y 9 de mayo.

Por otro lado, el Unicaja de Málaga se medirá en su eliminatoria de cuartos de final al Alba Berlín, y el La Laguna Tenerife lo hará ante el Galatasaray. Ambos equipos españoles, como respectivos líderes de grupo en el TOP-16, tendrán el factor pista a favor.

La otra eliminatoria, la única sin presencia española, la protagonizarán el Rytas Vilnius y el Era Nymburk.

El primer partido del 'play-off' se disputará entre los días 31 de marzo y 1 de abril, mientras que el segundo será los días 7 y 8 del mismo mes. En caso de ser necesario un tercero y definitivo de desempate, será los días 14 o 15 de abril.

En cuanto a la final a cuatro, también se sortearon los emparejamientos: el ganador del AEK-Asisa Joventut se medirá en semifinales al ganador del Unicaja-Alba Berlín. Por otro lado, el ganador del Rytas-Nymburk se medirá al ganador del La Laguna Tenerife-Galatasaray.