Joventut-AEK Atenas, Unicaja-Alba Berlín y Tenerife-Galatasaray en los cuartos de final

Los verdinegros tendrán que ser capaces de asaltar, como mínimo una vez, el temible "infierno griego", si quieren estar presentes en la final a cuatro que se disputará en Badalona entre el 7 y 9 de mayo.

Por otro lado, el Unicaja de Málaga se medirá en su eliminatoria de cuartos de final al Alba Berlín, y el La Laguna Tenerife lo hará ante el Galatasaray. Ambos equipos españoles, como respectivos líderes de grupo en el TOP-16, tendrán el factor pista a favor.

La otra eliminatoria, la única sin presencia española, la protagonizarán el Rytas Vilnius y el Era Nymburk.

El primer partido del 'play-off' se disputará entre los días 31 de marzo y 1 de abril, mientras que el segundo será los días 7 y 8 del mismo mes. En caso de ser necesario un tercero y definitivo de desempate, será los días 14 o 15 de abril.

En cuanto a la final a cuatro, también se sortearon los emparejamientos: el ganador del AEK-Asisa Joventut se medirá en semifinales al ganador del Unicaja-Alba Berlín. Por otro lado, el ganador del Rytas-Nymburk se medirá al ganador del La Laguna Tenerife-Galatasaray.