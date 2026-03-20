La WNBA hace oficial el acuerdo para el nuevo convenio con sueldos hasta 1.4 millones

"Este convenio colectivo representa un momento decisivo en los 30 años de historia de la WNBA y en todo el deporte profesional femenino. Desde su creación, la WNBA ha sido moldeada por deportistas extraordinarias que creyeron en el futuro de la liga. Este acuerdo es una prueba de esa fe y del enorme progreso que hemos logrado juntas", dijo la comisionada de la WNBA, Cathy Engelbert.

"Durante estos últimos meses, este grupo demostró exactamente lo que es: preparado, incansable y unido cuando más importaba, con una comprensión clara de que su valor impulsa este negocio y que cuando las jugadoras ganan, la liga gana", afirmó la directora ejecutiva de la WNBPA, Terri Carmichael Jackson.

Este acuerdo provisional, pendiente de su aprobación definitiva, salvará el arranque de la temporada 2026, fijado para el 8 de mayo.

"Siempre hemos creído que, a medida que esta liga crece, las jugadoras que la sustentan deben crecer con ella, y nos enorgullece ver que esa convicción es compartida", dijo la presidenta de la WNBPA y diez veces All-Star, Nneka Ogwumike.

"Amamos este juego lo suficiente como para luchar por lo que puede llegar a ser, no solo por nosotras mismas, sino por quienes construyeron esta liga y quienes la llevarán hacia el futuro. Este acuerdo refleja ese compromiso compartido, con jugadoras que asumen la propiedad de su valor y su futuro junto a una liga que se fortalece gracias a ello", añadió.

El límite salarial, además de pasar de 1.5 a siete millones de dólares, también se ajustará anualmente en función del crecimiento de los ingresos de la liga y de los equipos, destacó la WNBA.

"Las mejores jugadoras de la liga tendrán la posibilidad de firmar los primeros contratos multimillonarios en la historia de la WNBA. Las jugadoras con contrato máximo ganarán un salario de 1,4 millones de dólares en 2026, cifra que se espera supere los 2,4 millones de dólares en 2032, según las proyecciones financieras actuales", informó la liga.

"Se espera que el salario promedio de la liga sea de 583.000 dólares en 2026 y aumente a más de un millón de dólares para 2032. Los salarios mínimos oscilarán entre 270.000 y 300.000 dólares en 2026 (según los años de servicio) y entre 340.000 y 380.000 dólares para 2032", añadió.