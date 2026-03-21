El Madrid mide su resistencia como visitante con otro clásico en el Palau

Los de Sergio Scariolo llegan a la cita, que cierra la Jornada 23, tras otra dolorosa derrota fuera en la Euroliga ante el Zalgiris Kaunas por 87-85. En uno de los pocos puntos débiles de los blancos esta temporada, el equipo ha tenido dificultades para mantener las buenas sensaciones de juego lejos del Movistar Arena.

Pese a que en la Liga Endesa sólo ha perdido un partido como visitante, el primero ante el Baskonia, el conjunto 'merengue' acumula un 5-11 en la Euroliga.

Precisamente, la otra derrota en la ACB se produjo en el clásico de principios de año. El Barça, ya bajo la batuta de Xavi Pascual, rompió el impresionante récord de 37 victorias consecutivas en el Movistar Arena del Real Madrid (100-105) gracias a un imperial Nico Laprovittola, una de las ausencias más sensibles en el cuadro azulgrana.

Con una diferencia de cuatro victorias respecto al segundo clasificado, el Valencia Basket, Scariolo ya advirtió tras la victoria ante el Hiopos Lleida la semana pasada que trataría de aprovechar ese "colchón" sobre sus perseguidores, por lo que podría hacer cambios significativos en la convocatoria pensando en la doble jornada europea de la próxima semana.

Por ello, jugadores como Chuma Okeke, David Krämer, Izan Almansa, Gabriele Procida o Alex Len, podrían debutar en un clásico liguero, ya que en el anterior disputado el 16 de enero, no contaron con minutos.

Con un empate a uno en el duelo en los banquillos entre Scariolo y Pascual esta campaña, las sensaciones son dispares entre ambos equipos. El Madrid suma ocho victorias consecutivas en Liga Endesa desde la derrota en el clásico, mientras que el Barça acumula cinco triunfos y tres tropiezos, perdiendo el derbi del pasado fin de semana ante el Asisa Joventut.

Hay que remontarse al 5 de junio del año 2000 para encontrar la última victoria en Liga Endesa de Scariolo en el feudo blaugrana, en el quinto y definitivo partido de las finales, recordada como 'La Liga de Sasha Djordjevic'. Desde entonces, el italiano ha perdido sus últimos cuatro clásicos en el Palau y acumula un balance personal de 5-10.