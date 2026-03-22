128-112. Jokic sostiene a los Nuggets con su triple doble número 192

Jokic firmó 22 puntos, catorce rebotes y catorce asistencias en 35 minutos, con diez de 18 en tiros de campo y sumó su vigésimo octavo del curso.

El serbio, triple MVP, tuvo a Jamal Murray como principal socio. El canadiense firmó 22 puntos y siete asistencias, con nueve de 18 en tiros y conectó cuatro triples.

Los Nuggets sumaron su segunda victoria consecutiva y presionan a los Houston Rockets de Kevin Durant por la cuarta plaza en la Conferencia Oeste.

Denver tiene un balance de 44-28 y los Rockets, de 43-27.

Los Portland Trail Blazers (35-37) interrumpieron su racha de tres victorias consecutivas y son novenos en el Oeste, presionados por los Golden State Warriors (33-38).

Deni Avdija fue el mejor de los Blazers con 23 puntos y catorce asistencias.