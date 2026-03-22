Durant supera los puntos de Michael Jordan, LeBron suma otro récord y OKC acelera

Los Lakers ganaron en Orlando en el partido número 1.612 de la carrera de LeBron James, que dejó atrás el récord de Robert Parish. Los angelinos defendieron su tercera plaza, aunque siguen lejos de unos Oklahoma City Thunder y de unos San Antonio Spurs que siguen sumando victoria tras victoria.

Durant superó la marca de Jordan al anotar 27 puntos en el trabajado 123-122 de los Houston Rockets en casa contra los Miami Heat. El ex de los Golden State Warriors, de 37 años, conectó cinco triples y acabó el partido con nueve de 17 en tiros de campo.

Los Rockets se sobrepusieron a la gran noche de Bam Adebayo, que firmó un doble doble de 32 puntos y 21 rebotes en 45 minutos para los Miami Heat, sin premio.

OKC selló su undécima victoria consecutiva con un triunfo por 132-111 en el campo de los modestos Washington Wizards, que perdieron por decimoquinta vez seguida.

Shai Gilgeous Alexander firmó otra actuación sobresaliente con 40 puntos y prolongó su racha de partidos seguidos con más de veinte puntos, que alcanzó los 131 encuentros.

El partido estuvo marcado por una pelea ocurrida poco antes del descanso, provocada por un rifirrafe entre Jaylin Williams y Justin Champagnie, pero en la que se vieron implicados prácticamente todos los jugadores después de que Champagnie tocase la cara a Ajay Mitchell.

Gilgeous-Alexander tuvo que llevarse a Mitchell a rastras hacia el túnel de vestuarios una vez logró sacarlo del tumulto.

Los árbitros le expulsaron junto a sus compañeros Jaylin Williams y Cason Wallace, así como a Champagnie de los Wizards, castigando además con cuatro técnicas a Oklahoma City y con dos a Washington.

Los Thunder tienen un balance de 56-15 y mantuvieron su margen de ventaja sobre los Spurs (53-18), que ganaron sin despeinarse 134-119 en casa a los Indiana Pacers.

El francés Victor Wembanyama aportó 20 puntos, ocho rebotes y seis asistencias en una noche en la que Keldon Johnson y Dylan Harper metieron 24 cada uno.

James, de 41 años, dejó atrás la marca del legendario Parish en su vigésima tercera temporada en la NBA, de la que también es el más anotador de siempre.

LeBron sumó doce puntos, seis rebotes, cuatro asistencias y tres robos, pero su aportación fue más allá de esos números. Con cuatro segundos en el cronómetro firmó una jugada defensiva clave al recuperar el balón tras un mal saque de Orlando, que estaba arriba 104-102.

En la jugada final, el balón acabó en las manos de Luke Kennard, que conectó el triple de la victoria sobre la bocina.

Luka Doncic aportó 33 puntos, cinco rebotes, ocho asistencias y cuatro robos, pero también vio la decimosexta técnica de su temporada, lo que conllevará suspensión de acuerdo con las reglas de la NBA.

Doncic recibió esa técnica por provocar a su rival Goga Bitadze con poco más de un minuto por jugar en el tercer cuarto.

Entre los demás encuentros, Donovan Mitchell dirigió la victoria de los Cleveland Cavaliers en el campo de los New Orleans Pelicans (106-111) con 27 puntos y los Charlotte Hornets se pasearon contra unos Memphis Grizzlies sin el canario Santi Aldama (124-101).