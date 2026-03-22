Vitor Galvani: "Capitanes tiene con qué para ganarle a cualquier rival"

"Capitanes tiene con qué para ganarle a cualquier rival; podemos llegar al final, algo muy difícil, pero iremos partido a partido", señaló el estratega en entrevista con EFE.

De la mano de Galvani, los Capitanes se clasificaron a la fase decisiva del campeonato por primer vez en su historia y aunque lo celebran, de momento sólo están concentrados en los partidos restantes de la campaña regular.

Después de derrotar hace unas horas al Sioux Falls Skyforce por 116-105, los mexicanos se acomodaron en el segundo lugar de la conferencia oeste, a un juego de los South Bay Lakers. El martes y miércoles próximos, el equipo visitará a los Valley Suns y el sábado al Austin Spurs.

"Me preocupa terminar bien la temporada regular y concentrarme en las pequeñas cosas que debemos mejorar; aspectos técnicos relacionados con la lectura de los partidos, la toma de decisiones y la idea de siempre salir a ganar la próxima acción", reveló.

Según Galvani, los Capitanes están mostrando el mejor rendimiento de su historia como consecuencia de una armonía y una mentalidad de defender la camiseta, sin estar pensando en posibles llamados por parte de equipos de la NBA.

"Para ganar es importante que los jugadores estén felices y concentrados; tenía dudas de poder conseguirlo, pero se logró y soy muy feliz por eso", indicó.

El estratega aceptó que la fase decisiva del campeonato será demasiado exigente, contra equipos que se han reforzado, pero insistirá en su filosofía de un día a la vez para mantener la concentración.

"No quiero poner una presión innecesaria. Durante la temporada jamás pensamos en los juegos del mes siguiente, sino en el presente y repetiremos eso", explicó.

A lo largo del campeonato, los Capitanes han sido elogiados por entrenadores de los conjuntos rivales, sorprendidos por el buen juego colectivo y la defensa dura del cuadro de la capital mexicana, considerado como un rival peligroso en los 'play off'.

Aunque agradece los halagos, el técnico se concentra más en las debilidades, las cuales confía en minimizar en la postemporada.

Galvani elogió el aporte de los jugadores latinoamericanos, entre ellos el chileno Felipe Haase, el puertorriqueño RJ Meléndez, el argentino Tomás Chapero y el dominicano Gerónimo Rubio, cuyos aportes han sido significativos.

"Para nosotros es importante tener latinos; con ellos se torne más fácil el trabajo", confesó.