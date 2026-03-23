El Paris Basketball sustituye a Francesco Tabellini por el joven interino Julius Thomas

De esta forma, Thomas se convierte en el entrenador más joven de la actual Euroliga, aunque no rompe el récord absoluto de precocidad del esloveno Gasper Potocnik, que se hizo con las riendas del Union Olimpija en 2008 con 27 años y 11 meses.

"Tras su llegada a París en el verano de 2023, Julius se convierte hoy en el entrenador más joven de la historia de la Euroliga y de la Betclic Elite, demostrando una vez más la capacidad del Paris Basketball para depositar su confianza en los jóvenes talentos", afirmó el Paris Basketball en la red social 'X'.

Thomas aterrizó en París en 2023 y formó parte del cuerpo técnico del finlandés Tuomas Iisalo, en un equipo que consiguió ganar el título de la Eurocopa y pasar así a la Euroliga. La pasada temporada fue uno de los ayudantes del brasileño Tiago Splitter, antes de que decidiera dar el salto a la NBA de la mano de los Portland Trail Blazers.

"Desde 2023, junto a Tuomas Iisalo, y la temporada pasada junto a Tiago Splitter, contribuyó a forjar esta identidad de juego que ha traído gloria al club en las últimas dos temporadas", continuó el club.

Esta temporada y como ayudante de Tabellini, el París, décimo séptimo en la clasificación de la máxima categoría continental con 12 triunfos y 21 derrotas, ha decidido apostar por Thomas para que, previsiblemente, acabe la temporada.