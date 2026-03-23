El Valencia Basket, a por el poderoso Olympiacos para amarrar el 'play in'

Con uno de los presupuestos más altos de la competición, el equipo de Georgios Bartzokas llega tras haber ganado seis de sus últimos ocho encuentros y es uno de los conjuntos más en forma, liderado por los interiores Sasha Vezenkov y por Nikola Milutinov, pero también con jugadores de enorme calidad y solvencia como Thomas Walkup, Tyler Dorsey, Evan Fournier o Alec Peters.

Los seis primeros clasificados al final de la fase regular pasarán directos a cuartos de final y los clasificados entre el séptimo y el décimo se jugarán las últimas dos plazas para poder jugar la eliminatoria previa a la Final a Cuatro de Atenas.

Tras haber perdido en las dos últimas jornadas ante el Real Madrid y el Barcelona, el Valencia Basket es quinto con 20 victorias, las mismas que tienen el Hapoel Tel Aviv, tercero con un partido menos, y el conjunto madrileño. Sexto es el Zalgiris con 18 partidos ganados.

En la zona de 'play in' están el Mónaco, el Panathinaikos, el Estrella Roja y el Barcelona, todos ellos con 18 victorias. El undécimo y primer equipo que quedaría eliminado de acabar así la fase regular es el Dubai con 17 encuentros ganados y que este martes recibe al Panathinaikos en Sarajevo.

Una victoria del Valencia le aseguraría seguir entre los seis primeros con un colchón de al menos dos triunfos sobre la zona de 'play-in'. Pero, además, a falta de cinco partidos por disputarse, su distancia con el undécimo sería de tres o cuatro triunfos, lo que dejaría virtualmente amarrada su presencia entre los diez primeros.

El equipo de Pedro Martínez cortó el domingo una racha de tres derrotas seguidas entre la Euroliga y la Liga Endesa con un cómodo triunfo ante el Granada. Pese a no estar especialmente acertado, el Valencia, intenso y concentrado en el rebote en ambas canastas, pudo desarrollar su estilo de juego rápido y con bastantes triples.

Fueron baja para el choque los exteriores Jean Montero, con un golpe en la mano, Kameron Taylor y Xabi López-Arostegui, ambos con problemas musculares. Hay opciones de que los dos primeros puedan estar a disposición del técnico y es más difícil que lo esté el tercero.

En el encuentro que ambos equipos disputaron en la primera vuelta en El Pireo, el Valencia, liderado por Darius Thompson y Nate Reuvers, se impuso por 92-99 gracias a un parcial de 16-32 en el último cuarto. Eso sí, el equipo griego se ha impuesto en sus ocho visitas al conjunto 'taronja'.