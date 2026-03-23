Hezonja: "Es un partido importantísimo para nosotros de cara a la clasificación"

Los blancos, con un partido más, son cuartos con 20 victorias, las mismas que el Hapoel, tercero. La victoria del Madrid por 74-75 el pasado 25 de noviembre en el Arena Botevgrad de Bulgaria posibilita a los de Scariolo certificar su ventaja particular con el 'average' si consigue el triunfo en el Movistar Arena, que vivirá a puerta cerrada un nuevo duelo ante un equipo israelí.

“Es un partido importantísimo para nosotros de cara a la clasificación en la Euroliga. Ya les ganamos allí y una victoria contra ellos en nuestra casa nos daría mucho aire. Ellos han estado casi toda la temporada en los primeros puestos, están jugado muy bien, tienen un buen entrenador y buen juego. Va a ser un partido muy duro pero divertido de jugar”, analizó Hezonja a los medios del club.

En el partido de la primera vuelta, la aportación de Hezonja en el cuadro 'merengue' fue clave con 19 puntos y 24 créditos de valoración.

Esta semana, el Madrid tendrá el jueves otro compromiso en casa y saldrá en la segunda semana de abril para jugar como visitante ante el Fenerbahce y el Olympiacos, primero y segundo de la tabla, respectivamente. Por ello, el alero subrayó la importancia de ganar en el tramo final de la competición.

“Sí, porque luego jugamos contra el primero y el segundo. Son dos partidazos en dos de los mejores ambientes de Europa y serán divertidos de jugar. Individualmente, es un reto más. Me gusta tener a los tres mejores equipos en las tres próximas jornadas. Nosotros, a los nuestro e intentaremos ganar los tres”, afirmó.

Para ganar al Hapoel, aseguró que el equipo debe "cerrar bien el rebote" y tener "máxima concentración" ante sus manejadores de balón. Además calificó de "rara" la sensación de jugar a puerta cerrada, por lo que destacó la importancia de jugar con concentración.

“Sin público es muy raro para nosotros. Es verdad que entrenamos también en este ambiente, sin público, y deberíamos llevar esta concentración al partido contra el Hapoel. Es un equipo nuevo en la Euroliga, que juega un poco diferente a otros equipos, y eso le está dando éxito. Tenemos que ir con la máxima concentración y a tope físicamente”, aseguró.

Por último, tras cumplir 300 partidos con la camiseta del Real Madrid en el clásico del pasado domingo en la ACB ante el Barça, se mostró "agradecido" al club y deseo sumar "muchos más": “No sé dónde me llevan dentro de la historia del club, pero estoy muy agradecido por alcanzar esta cifra y ahora a por muchos más”.