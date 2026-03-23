Los Wolves frenan a Hugo y a los Celtics, Towns domina y la NBA perdona a Doncic

Los Celtics interrumpieron su racha de cuatro victorias consecutivas al caer en el TD Garden de Boston contra unos Wolves sin su estrella, Edwards, y complicaron su pelea con los Detroit Pistons por el liderato del Este.

Un cuarto período en el que solo anotaron 15 puntos y recibieron 26 fue clave para la derrota de los Celtics, en los que Hugo González sumó tres rebotes y una asistencia, sin meter puntos, en 13.57 minutos.

Los 29 puntos de Jaylen Brown y el doble doble de 16 puntos y once rebotes de Jayson Tatum no fueron suficientes para Boston, que sucumbió ante los golpes de dos jóvenes como Bones Hyland (23 puntos) y Ayo Dosunmu (17).

Los Brooklyn Nets del técnico español Jordi Fernández, de gira por el Oeste, cayeron 126-122 en el campo de los Sacramento Kings, colistas de su conferencia.

Maxime Raynaud guió a los Kings con 22 puntos y diez rebotes en un partido marcado por el gran número de bajas en ambos equipos.

Los Kings no pudieron contar con Russell Westbrook, Zach LaVine, Domantas Sabonis ni De'Andre Hunter; los Nets compitieron sin Egor Demin, Noah Clowney, Nic Claxton, Day'Ron Sharpe ni Michael Porter Jr.

Sí pudieron celebrar los vecinos neoyorquinos de los Knicks, que arrollaron 145-113 a los Washington Wizards con un doble doble de 26 puntos y 16 rebotes de Towns.

Fue la sexta victoria seguida para los hombres de Mike Brown, que tienen un balance de 47-25 y presionan a los Boston Celtics (47-24).

La jornada estuvo marcada además por la decisión de la NBA de anular la falta técnica pitada a Doncic en la victoria de los Lakers en el campo de los Magic del sábado.

Doncic vio la decimosexta técnica de su temporada tras un altercado con Goga Bitadze e iba a cumplir una jornada de suspensión este lunes contra los Detroit Pistons.

El técnico JJ Redick advirtió el sábado de que los Lakers presentarían un recurso y sus intentos tuvieron éxito.

Doncic promedia 33.4 puntos por partido en este curso y es uno de los favoritos en la lucha por el MVP.

Jokic dio a los Nuggets un triunfo por 128-112 sobre los Portland Trail Blazers con el triple doble número 192 de su carrera.

Jokic firmó 22 puntos, catorce rebotes y catorce asistencias en 35 minutos, con diez de 18 en tiros de campo y sumó su vigésimo octavo del curso.

El serbio, triple MVP, tuvo a Jamal Murray como principal socio. El canadiense firmó 22 puntos y siete asistencias, con nueve de 18 en tiros y conectó cuatro triples.

Los Nuggets sumaron su segunda victoria consecutiva y presionan a los Houston Rockets de Kevin Durant por la cuarta plaza en la Conferencia Oeste.

Finalmente, los Phoenix Suns arrollaron a los Toronto Raptors (120-98) con 25 puntos de Devin Booker.