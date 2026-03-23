Un triple del español Folgueiras da a Iowa ante Florida el pase a los octavos de la NCAA

El jugador malagueño, de 20 años, encestó un triple a falta de 4 segundos para el final que situó a Iowa 73-72 y le dio la clasificación para los octavos de final, una fase en la que los dirigidos por Ben McCollum no estaban desde 1999.

El pasado 19 de marzo empezó el 'March Madness', un marzo de locura en el baloncesto universitario estadounidense que concluirá el 6 de abril tras la 'Final Four' de Indianapolis (Indiana) con los ganadores masculinos y femeninos del torneo de la Asociación Atlética Colegial Nacional (NCAA, por sus siglas en inglés).

Iowa llegaba al encuentro de Tampa como novena favorita frente al campeón del curso pasado. El partido estuvo igualado y el equipo del medio oeste de los Estados Unidos llegó al descanso dos puntos arriba (33-31), para extender su diferencia a 51-39 al comienzo de la segunda parte y encajar posteriormente un parcial en contra de 21-7, según informa la página de esa universidad.

Un 66-65 dio paso a los cuatro minutos decisivos en los que el español sería decisivo con su triple cuando el marcador del Benchamark International Arena señalaba un 70-72 para los Gators -como se conoce a los de Florida-.

La buena defensa de los visitantes evitó que el último balón en posesión de los vigentes campeones acabará empatando o decantando el encuentro a favor de Florida.

Entre los jugadores de Iowa, cuatro acabaron en dobles figuras entre ellos el pívot malagueño. Tavion Banks, con 20 puntos; Folgueiras, con 14; Bennett Stirtz, con 13; y Cooper Koch con 12.

Álvaro hizo tres de cinco en tiros de campo, con dos de dos en triples, y seis de seis desde la línea de tiros libres en su segundo encuentro seguido en dobles figuras. Los jugadores de Mccollum suman un 14-1 esta temporada cuando el español está sobre la cancha.