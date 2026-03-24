Adrià Rodríguez: "La filosofía de juego del Lleida me representa"

El jugador español ha reconocido que está "muy contento de estar en Lleida", y que el cuerpo técnico y los jugadores le "han puesto las cosas fáciles".

Además, Rodríguez tiene claro qué debe hacer en estos últimos meses que restan de temporada: "Intentaré dar lo máximo en los entrenamientos, aportar lo máximo al equipo y hacerlo mejorar".

El base catalán, de Sant Just Desvern, que ha firmado hasta junio de 2028, ha destacado que al conjunto burdeos "le gusta mucho correr y defender", dos cualidades que coinciden con su estilo de juego.

Asimismo, ha elogiado "la energía que da el Barris Nord" y la parroquia ilerdense, a la que ha definido como "la mejor afición de la ACB. "Cuando he jugado en contra, he sufrido", ha expresado.

No obstante, Rodríguez necesitará un tiempo de adaptación al equipo, pues viene de jugar en la liga universitaria de Estados Unidos (NCAA), una "experiencia muy buena" y que "siempre ayuda", pero que consiste en un juego "totalmente diferente".

Por su parte, el director deportivo del Hiopos Lleida, Joaquín Prado, ha mostrado su "especial satisfacción" e "ilusión" por la llegada de Rodríguez.

"Es un jugador que se ha hecho a sí mismo, y ejemplifica lo que es el baloncesto de formación: la paciencia que hay que tener y lo mucho que hay que trabajar", ha apuntado.

De hecho, Prado entrenó al base catalán con la selección española sub-20 en el Europeo de 2023, una experiencia que permitió al director deportivo conocer a Rodríguez en primera persona.

"Una incorporación como la de Adrià indica que el club da pasos hacia adelante. Este tipo de incorporaciones a medio-largo plazo eran prácticamente un sueño hace cuatro años", ha reflexionado.