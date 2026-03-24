El Baskonia busca la reacción europea en el regreso de Moneke al Buesa Arena

Será el primero de una serie de diez partidos en 22 días que marcará el futuro del equipo azulgrana, que en la liga internacional pasa por acabar con mejores sensaciones de las que ha tenido hasta la fecha.

Los vitorianos suman siete derrotas consecutivas y esperan cambiar el ritmo de una competición que le ha dejado en la zona baja con solo nueve victorias.

Además de Chima Moneke, el exbaskonista Codi Miller-McIntyre será otro de los focos de un equipo que pelea por entrar en un play-in que se ha puesto muy caro, por la igualdad entre todos los aspirantes.

Los serbios no consiguen encadenar buenos resultados, pero las 18 victorias le garantizan una buena marcha gracias a jugadores como Jordan Nwora o los dos exbaskonistas que lideran las estadísticas de los balcánicos.

La capacidad reboteadora del Estrella Roja marca la diferencia en sus encuentros, pero en ocasiones son víctimas de sus numerosas pérdidas de balón, una situación a la que se puede agarrar el Baskonia, que debe mejorar en su labor defensiva.

Paolo Galbiati seguirá sin contar con Rodions Kurucs ni Markus Howard, pero recupera Gytis Radzevicius, ausente en el último partido de liga ACB.

Isaiah Canaan será baja en el conjunto serbio, que tiene la duda de Ebuka Izundu, tras recuperar a Jasiel Rivero.