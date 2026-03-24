El español Sito Alonso deja la selección de Letonia; su sustituto será Janis Gailitis

La federación letona también anunció el nombre del exbaloncestista letón Janis Gailitis, con experiencia como técnico en Alemania y Francia, como su sustituto.

El técnico español, de 51 años y que lleva dirigiendo al UCAM Murcia Club Baloncesto desde enero de 2019 -cumple su octava temporada al frente del equipo del sureste de su país-, ha durado 11 meses y una semana en el combinado letón, pues su fichaje fue anunciado el 17 de abril de 2025, cuando relevó al italiano Luca Banchi.

La decisión se conoce cuando la selección liderada por Rodions Kurucs, jugador que coincidió con Alonso en Murcia, está inmersa en la fase de clasificación para el Mundial de 2027 y siendo el tercero del grupo F con una victoria y tres derrotas por detrás de Polonia (4-0) y Países Bajos (2-2) y sólo por delante de Austria (1-3).

Alonso se centrará exclusivamente en su trabajo con el club murciano, con el que fue subcampeón de la Liga española y medalla de bronce de la Liga de Campeones FIBA en 2024, y al que actualmente tiene en el tercer puesto liguero y en las semifinales de la FIBA Copa de Europa en este curso.