El mexicano Karim López busca hacer historia, se declara elegible para el Draft de NBA

"He decidido que me voy a declarar para el Draft 2026. Jugar en la NBA ha sido mi sueño y mi objetivo durante toda mi vida. El tiempo es perfecto. Creo que me he estado preparando toda mi vida para este momento y poder llegar hasta aquí; simplemente siento que es correcto y tengo que hacerlo", afirmó la más reciente joya del baloncesto mexicano en declaraciones a la cadena ESPN.

A sus 18 años, el originario de Hermosillo (Sonora) es uno de los principales talentos internacional entre los prospectos que serán elegibles para ser reclutados por alguno de los 30 equipos de la NBA en el Draft que se desarrollará en junio próximo.

Karim jugó las dos recientes temporada en los BNZ Breakers de Nueva Zelanda, con los que brilló en un equipo plagado de veteranos y obtuvo el título de la Ignite Cup de Australia, en una temporada en la que promedió 11.9 puntos y 6.1 rebotes, con un 49 % de acierto en tiros de campo; disputó 25.6 minutos por partido.

López se distingue por su gran habilidad en el perímetro gracias a la cual obtuvo 358 puntos en 30 partidos con los Breakers, un récord de puntos para los jugadores de la NBL Next Stars elegibles para el Draft de la NBA.

"La NBL me brindó mucho aprendizaje durante dos años, fue un gran capítulo de mi vida que me preparó para esto", apuntó el joven que cumplirá 19 años el próximo 12 de abril.

Karim es hijo del exjugador de la selección mexicana Jesús Hiram 'El Chino' López, y antes de firmar con los Breakers en 2024, en España jugó con el Joventut Badalona.

El alero de 2.06 metros de estatura espera unirse a sus compatriotas que han pasado por la NBA, una lista en la que destacan figuras como Horacio Llamas, Eduardo Nájera, Gustavo Ayón, Jorge Gutiérrez, y más recientemente Juan Toscano-Anderson y Jaime Jáquez Jr., este último aún aparece con los Miami Heat.