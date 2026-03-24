El valor de la Euroliga ya supera los 3.200 millones de euros, según JB Capital

El informe, que ha hecho público este martes la Euroliga, valora la competición en 1.410 millones de euros para la temporada 2025-26 y en 1.640 millones para el curso 2026-27. Y en lo que respecta a los clubes, el análisis estima la valoración agregada de todos los equipos con licencia en aproximadamente 1.800 millones de euros.

En su análisis, JB Capital apunta "el potencial de crecimiento en todo el ecosistema", según destaca la Euroliga, que añade que "el valor combinado de la liga y sus clubes podría aumentar hasta un 25%, una vez que el actual marco de licencias de 10 años evolucione hacia estructuras de franquicias permanentes".

Y es que la Euroliga y sus equipos con licencia podrían alcanzar una valoración de 4.300 millones de euros para la temporada 2026-2027, si se lleva a cabo "la ejecución exitosa del plan de negocio y la transición a una estructura de franquicias permanentes", precisa el informe.