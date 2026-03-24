La joya mexicana Karim López impresiona a especialistas de la NBA

El desempeño del alero de 18 años en su paso por el BNZ Breakers de Nueva Zelanda, con el que fue pieza trascendental para levantar el reciente campeonato de la Ignite Cup de Australia, acaparó elogios de los principales medios que siguen de cerca la NBA como The Athletic, New York Post y ESPN.

"López tiene la estatura, la habilidad cerca del aro y la fortaleza mental necesarias para jugar una temporada regular de 82 partidos en la NBA", elogió el New York Post, luego de que Karim se declaró elegible para el draft de liga.

López, hijo del exjugador de la selección mexicana Jesús Hiram 'El Chino' López, tuvo una destacada temporada con los Breakers.

Promedió 11.9 puntos y 6.1 rebotes, con un 49 por ciento de acierto en tiros de campo; disputó 25.6 minutos por partido; sumó 358 puntos en 30 partidos, los números más altos para los jugadores de la NBL Next Stars elegibles para el Draft de la NBA.

"Posee unas manos excelentes, es muy hábil con el balón y suele desempeñarse como un híbrido de alero y ala-pívot creando desequilibrios en la defensa rival", le elogió The Athletic.

El medio que ofrece las coberturas deportivas de The New York Times también subrayó la capacidad atlética del alero de 2.06 metros de estatura.

"Es un jugador físico y potente que puede jugar en bloqueos y pases cortos. Puede atacar en línea recta desde el perímetro y es un finalizador sólido", puntualizó la publicación de The Athletic, que lo proyecta para ser reclutado decimoquinto en la primera ronda del Draft por los Miami Heat.

Las buenas actuaciones del originario de Hermosillo (Sonora) también tuvieron eco en Jeremy Woo, especialista de la cadena ESPN, quien vaticinó el pasado 11 de marzo que Karim será seleccionado por los Portland Trail Blazers en la undécima posición de la primera ronda del Draft.

"López culminó una gran temporada individual en la NBL, acumulando la mayor cantidad de puntos, robos y bloqueos jamás logrados por un jugador de Next Stars elegible para el Draft. Los equipos de la NBA se muestran optimistas sobre su combinación de tamaño, habilidad y fortaleza", escribió Jeremy.

A su corta edad y antes de pisar una duela de NBA, Karim López puede lograr algo que ninguna de las leyendas mexicanas como Horacio Llamas, Eduardo Nájera, Gustavo Ayón y Jorge Gutiérrez, lograron: ser seleccionado en una primera ronda.

Sería un primer paso que lo metería en la historia, aunque lo más complicado viene después, en forjar una carrera que siga el legado de sus predecesores. EFE as/gb