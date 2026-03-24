Básquetbol
24 de marzo de 2026 - 00:40

Wembanyama y los Spurs se pasean en Miami

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Chicago (EE.UU.), 23 mar (EFE).- El francés Victor Wembanyama firmó este lunes un doble doble de 26 puntos y quince rebotes en la cómoda victoria 136-111 de los San Antonio Spurs contra los Oklahoma City Thunder.

Por EFE

Los Spurs celebraron su sexta victoria consecutiva y mantuvieron el pulso con los Oklahoma City Thunder en lo más alto del Oeste.

Los texanos son segundos con un balance de 54-18, mientras que los Thunder tienen una marca de 57-15, a falta de diez partidos para el final de la temporada regular.

Los Spurs, que solo perdieron dos de sus últimos 24 partidos, solventaron con autoridad su visita al Kaseya Center y llegaron a tener 30 puntos de ventaja sobre el equipo de Erick Spoelstra.

Wembanyama selló además cinco tapones en una noche en la que los Spurs lucieron su poderío grupal, con Keldon Johnson y Dylan Harper que metieron 21 puntos cada uno saliendo del banquillo.

Los Heat podrían perder la novena plaza ante la presión de los Charlotte Hornets tras sufrir su quinto revés seguido.

Los de Florida solo han ganado un partido después de que Bam Adebayo hiciera historia con 83 puntos en un triunfo contra los Washington Wizards hace dos semanas.