119-109. Los Celtics presentan candidatura y cortan la racha de los campeones

Los Celtics habían perdido los últimos 3 enfrentamientos con los Thunder y 5 de los últimos 6, pero se reivindicaron en casa para reforzar su candidatura al anillo tras una temporada comenzada lejos de los focos y sin su gran estrella, Jayson Tatum.

El número 0, recuperado de su lesión en el tendón de Aquiles, firmó 19 puntos, 12 rebotes, 7 asistencias y 3 robos contra los Thunder.

Jaylen Brown lideró a Boston con 31 puntos, 8 rebotes y 8 asistencias, mientras que el novato español Hugo González aportó 3 puntos y 2 rebotes, con 1no de 2 en tiros de campo en 9 minutos en pista.

Fue una victoria de gran valor para los Celtics contra unos Thunder que llegaban a Boston como sólidos líderes del Oeste con una racha de 12 triunfos seguidos.

El técnico Mark Daigneault podía contar además con su quinteto 'de gala', después de meses en los que tuvo que convivir con las bajas.

Shai Gilgeous Alexander selló su partido seguido número 65 con al menos 20 puntos fuera de casa. El canadiense firmó 33 esta noche, con un brillante 10 de 12 en tiros de campo.

Si Shai estuvo por arriba del 80 %, su equipo no pasó del 47 %. El segundo máximo anotador fue Luguentz Dort, con 14 puntos, demasiado poco para salir ganadores de un TD Garden que sueña con ser protagonista en los próximos 'playoffs', que arrancarán a mediados de abril.