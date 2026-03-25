El Valencia Basket y Pedro Martínez amplían su contrato hasta 2028

El entrenador catalán vive actualmente su segunda etapa en el club valenciano, es el entrenador que más encuentros ha estado en su banquillo y el que le condujo a su único título de la Liga Endesa, el de la campaña 2016-17.

Pedro Martínez llegó por primera vez al Valencia Basket en el verano de 2015 y tras conquistar la ACB en la siguiente campaña dejó el club. Siete años después, en 2024, regresó a la entidad 'taronja' y ahora vive su cuarta temporada al frente del equipo.

El Valencia ocupa actualmente la segunda posición en la Liga Endesa y la cuarta en la Euroliga, un torneo en el que está en disposición de acceder de manera directa a los cuartos de final.

Durante este curso, se ha convertido en el entrenador con más victorias y más partidos dirigidos con la plantilla profesional masculina. También en el primer técnico en lograr más de un título con el equipo masculino, al conquistar en septiembre la Supercopa Endesa 2025.

Pedro Martínez acumula 251 encuentros en el banquillo del Valencia con 184 victorias y 67 derrotas, lo que supone un 73,3% de triunfos.