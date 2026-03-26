Un exhausto Baskonia recibe en soledad al Hapoel Tel-Aviv

El conflicto de Oriente Medio se ha traducido en que los baskonistas no contarán con el apoyo de su público por seguridad en un duelo en que el intentarán romper la racha de ocho derrotas consecutivas.

Una de las incógnitas están en la respuesta que ofrecerá el conjunto vasco, mermado por las lesiones, que hizo un sobreesfuerzo el miércoles en la derrota ante Estrella Roja en la prórroga.

Markus Howard, Tadas Sedekerskis, Khalifa Diop y Rodions Kurucs seguirán siendo baja. Además tampoco Jesse Edwards podrá jugar.

Con este panorama y el equipo tocado físicamente tendrá que lidiar Paolo Galbiati, después de plantar cara a Olympiacos y al equipo serbio, en una clara reactivación de sus jugadores tras el título copero.

El Hapoel llega a Vitoria tras caer en Madrid 92-83 donde les penalizó el desacierto exterior.

Pero los hebreos ocupan la quinta plaza gracias a los buenos porcentajes de tiro que manejan durante la temporada. Además cuentan con el segundo jugador más valorado de la competición, Elijah Bryant, y a uno de los más intimidantes, Dan Oturu.

El partido de la primera vuelta fue uno de los peores de los azulgranas en defensa con un resultado de 114-89.

A raíz del anuncio de que se jugará a puerta cerrada, grupos políticos como EH Bildu y Podemos apoyaron a la asociación a favor de Palestina en la solicitud de que no se disputara este encuentro ni el próximo ante Maccabi.

Del mismo modo se ha convocado para este viernes en Vitoria una manifestación en contra de la participación de estos equipos en la Euroliga.