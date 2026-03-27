Breogán y Manresa buscan la tranquilidad

El técnico breoganista, que está pendiente de la evolución del estadounidense Keandre Cook y el serbio Mihailo Andric, vaticina un ritmo de juego alto, por eso considera fundamental que su equipo controle el número de pérdidas de balón.

La otra clave, probablemente, estará en la aportación de su ‘segunda unidad’, que ya fue decisiva en el último triunfo ante el Gran Canaria, con el que los lucenses rompieron una serie de cuatro derrotas seguidas.

Manresa buscará en Lugo su segunda victoria del año a domicilio en la liga Endesa, donde además solo ha conseguido ganar uno de sus últimos cuatro partidos. Por su parte, el Breogán necesita recuperar su fiabilidad en el Pazo tras encadenar tres derrotas ante Real Madrid, UCAM Murcia y Barça.

A priori se espera un encuentro de muchos puntos. Breogán promedia casi 90 por partido (89,3) y su próximo rival 85 (84,7). Francis Alonso y el exbreoganista Álex Reyes son los máximos artilleros de ambos equipos, que vivirán otra bonita batalla en la pintura con el croata Danko Brankovic y Pierre Oriola.

El encuentro de mañana, con que se abrirá la jornada 24 de la Liga Endesa, comenzará a las 18.00 horas CET y será dirigido por los colegiados Martín Caballero, Juan de Dios Oyón e Iyán González.