El Baxi Manresa, a ganar en Lugo para alejar los fantasmas del descenso

Los del Bages buscarán darle la vuelta a la situación después de unas semanas en las que acumularon la eliminación en los octavos de final de la Eurocopa y dos derrotas duras en la ACB, una de ellas ante el colista, el Covirán Granada (92-79).

En la última jornada, el equipo dirigido por Diego Ocampo cayó en el Nou Congost ante el UCAM Murcia por 86-90, en un duelo que no se decidió hasta los últimos minutos.

El Baxi Manresa, duodécimo en la clasificación con 9 victorias y 14 derrotas, ya está muy lejos de las posiciones de 'play-off', a cinco triunfos de diferencia del octavo, el La Laguna Tenerife.

En cambio, los equipos de la zona caliente de la parte baja están cada vez más cerca. El MoraBanc Andorra, primer equipo en descenso, está a tres triunfos.

Para el duelo en su Galicia natal, Ocampo tendrá la baja confirmada del base Hugo Benitez, con una lesión en el tobillo, y la duda hasta última hora del pívot Pauly Paulicap, a causa de un virus.

Teniendo en cuenta que ambos equipos están empatados en la clasificación con el mismo balance, un aspecto importante será el 'basket-average'. En el partido de la primera vuelta disputado en el Nou Congost, los catalanes se llevaron un trepidante encuentro por 104-99.

En este partido que se jugará en el Pazo lucense habrá un duelo particular en la posición de base, con dos jugadores en gran forma: Francis Alonso (Río Breogán) y Retin Obasohan (Baxi Manresa).

El jugador nacional de los gallegos está en su mejor temporada desde que llegó a la Liga Endesa, con 14,3 puntos de media por encuentro. Una situación similar a la del belga, que está en 11,3 puntos de media.

Antes del encuentro, ha hablado el técnico del conjunto manresano, Diego Ocampo, quien destacó la gran dificultad del mismo. "El Río Breogán tiene un rendimiento muy alto y provoca muchas pérdidas al equipo rival; jugar en su casa es complicado", ha avisado.