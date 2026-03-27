El Hiopos Lleida visita el Coviran Granada con "necesidad de ganar"

Los ilerdenses se encuentran en decimotercera posición en la tabla con ocho victorias, dos por encima de los puestos rojos. Sin embargo, acumulan una racha de seis derrotas consecutivas.

A pesar de ello, Encuentra ha afirmado este viernes que sus jugadores están "centrados en el siguiente partido" y con ganas de reivindicarse: "La sensación es positiva; el equipo quiere más".

El técnico ilerdense ha señalado que una de las carencias de su equipo son los primeros minutos de cada encuentro: "De los últimos dieciséis partidos que hemos jugado, solo hemos ido por delante en la media parte en dos", ha apuntado.

"Nuestras primeras partes suelen tener un punto más bajo de energía de lo que se requiere. Tenemos que empezar a buscar estrategias para no tener que remontar siempre los partidos", ha explicado.

En la pasada jornada, el conjunto catalán cayó ante el Asisa Joventut por 86-88, tras un triple final del escolta Cameron Hunt que decantó el partido a favor de la Penya. De nada sirvieron, pues, los 17 puntos y 7 rebotes que firmo el ala-pívot Melvin Ejim, que fue el más destacado de su equipo.

No obstante, el pilar principal del Hiopos Lleida está siendo esta temporada el escolta James Batemon, que promedia 16,1 puntos, 3,2 asistencias y 14,8 de valoración, y es el quinto jugador de la ACB con más minutos por encuentro (26:04).

Gerard Encuentra ha detallado que el base Corey Walden y el pívot György Golomán han sufrido molestias durante la semana, pero no ha descartado su presencia para el choque de este sábado.

Por su parte, el Coviran Granada es el colista destacado de la Liga Endesa, y solo ha sumado dos victorias de veintitrés partidos disputadas.

Sin embargo, Encuentra ha elogiado al equipo nazarí: "Todos los partidos son importantes; no vale mirar al rival", ha recordado. Además, ha subrayado que el conjunto andaluz "está compitiendo muy bien" y cree que "podrían llevar más partidos ganados".

De hecho, en el último duelo que el cuadro granadino jugó en casa, los de Arturo Ruiz rompieron ante el Baxi Manresa (92-79) una racha de quince derrotas consecutivas.

El pasado fin de semana, los andaluces cayeron ante el Valencia Basket (107-91), a pesar de la gran actuación del ala-pívot Luka Bozic (17 puntos y 7 asistencias), quien precisamente jugó con el Hiopos Lleida la pasada temporada.

De hecho, el croata es la referencia de este Coviran Granada: firma una media de 14,3 puntos y 6 rebotes, es el jugador más valorado de la liga (20,5 créditos) y el que más minutos acumula (28:22).

El técnico ilerdense ha manifestado que "Luka es un jugador que tiene mucho potencial ofensivo; sabe postear y es capaz de pasar bien el balón" a sus compañeros. "Ojalá lo podamos parar", ha deseado.

El Hiopos Lleida ha ganado los tres precedentes que han disputado nazaríes e ilerdenses en la ACB. En la primera vuelta, los de Gerard Encuentra salieron vencedores tras un encuentro muy físico e igualado (99-90).