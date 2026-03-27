El Joventut renueva a su entrenador, Dani Miret, hasta 2028

"Para mí es un día muy feliz, porque presentamos la renovación del contrato de nuestro entrenador", ha anunciado el presidente de la entidad verdinegra, Juanan Morales, en rueda de prensa.

Morales ha justificado la continuidad de Miret, que acababa contrato al final de la presente temporada, en que el club badalonés está "muy contento con el trabajo de Dani más allá de los resultados".

Bien situado para disputar las eliminatorias al título de la Liga Endesa -el equipo es ahora sexto- y matemáticamente clasificado para los cuartos de final de la Liga de Campeones, el director deportivo del Joventut, Jordi Martí, ha apuntado que el club tiene "mucha ilusión por las cosas muy chulas que vienen".

Sin embargo, ha dejado claro que la renovación de Miret "no se ha hecho pensado en un futuro inmediato" sino en consolidar "un proyecto a medio y largo plazo".

Acompañado de su mujer y su dos hijos y de toda la plantilla verdinegra, Dani Miret ha querido agradecer a Morales y Martí "la confianza" que han depositado en él desde que tomó las riendas del primer equipo en abril de 2024 relevando a Carles Duran, de quien entonces era ayudante.

"Es muy difícil poner un entrenador joven y sin experiencia y más siendo de la casa. Ahora ya lo hemos normalizado, pero en Europa no hay muchos casos. Se ha de ser muy valiente para hacerlo", ha destacado Miret, el primer técnico badalonés que tiene el Joventut desde que Josep Maria Izquierdo entrenase al equipo la temporada 1999-2000.

Por eso, el preparador catalán considera "imposible" que, a sus 40 años, puede estar "en un proyecto mejor que el de la Penya", el club de su ciudad.

"Haber nacido en Badalona es un plus. Hace que tengas una energía diferente. Defender algo que es tu casa, te da un extra que es diferencial, no solo como entrenador, sino también a los jugadores. Hay un punto de no rendirse, de implicación, de poder explicar esa cultura de equipo que no tiene otros clubes con mucho dinero que jamas tendrán esa riqueza que tenemos nosotros", ha razonado.

Aunque la renovación es de dos temporadas más otra opcional, Martí ha asegurado que el objetivo es que Miret esté muchos años más: "Lo del 2+1 es lo que pone en el documento, pero lo que vale es el compromiso que tiene el club y el que tiene el entrenador, y esperamos que, cuando aun no hayamos llegado al segundo año, estemos ya hablando de otras cosas. Tenemos un entrenador en crecimiento y con un potencial brutal, y ojalá podamos retenerlo en la Penya mucho tiempo".

Miret, en cambio, prefiere "pensar en el presente" e ir paso a paso, como ha dicho haber hecho a lo largo de toda su carrera, aunque no ha escondido que le gustaría seguir en el banquillo verdinegro durante muchos años.

"Estar aquí, en el Joventut, y con la máxima confianza del club, para mí ya es increíble. Y aparte, con un equipo que es muy bueno en muchos aspectos. Pero no tengo esta visión a tan largo plazo; lo que pienso es hacerlo hoy un poco mejor que ayer", ha resumido.

Eso sí, el preparador catalán tiene visualizado cómo debe ser el proyecto en los dos próximos años. "El objetivo que nos marcamos es seguir apostando por un modelo exitoso, que pensamos que cada vez puede ser más ganador, y con la ambición de crecer. Si luego hay equipos que tiene presupuestos más altos o juegan mejor el día que toca, eso ya no depende de nosotros", ha concluido Dani Miret.