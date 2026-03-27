El MoraBanc pierde por lesión a Stan Okoye y a Rafa Luz

El norteamericano, con pasaporte nigeriano, sufre una lesión en el ligamento interno de la rodilla derecha producida tras una acción fortuita durante el primer cuarto contra el Surne Bilbao Basket.

El jugador de Raleigh estará aproximadamente seis semanas de baja y el MoraBanc no descarta ir al mercado para sustituir al alero. Okoye es una pieza indispensable para Žan Tabak y esta temporada, en 22 partidos y 22'14" en pista, ha anotado 8,9 puntos, con 3,6 rebotes y 8 de valoración.

Por su parte, el base hispanobrasileño Rafa Luz, que se lesionó contra el Bàsquet Girona pero estaba pendiente de pruebas médicas, tiene afectados los músculos isquiotibiales de la pierna izquierda.

El tiempo de recuperación, según el comunicado del club, dependerá de la evolución de su lesión. El de Araçatuba, perseguido por las lesiones musculares, acumula este curso 19 partidos con 15'08" en pista aportando 4,9 puntos, 3,3 asistencias y 7,7 de valoración.

Eso si, el MoraBanc recupera para el partido del domingo al escolta Xavier Castañeda, que lleva lesionado desde el 11 de enero.