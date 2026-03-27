La NBA quiere más

Un regreso histórico para Seattle, que perdió a los SuperSonics en 2007-2008. Y un estreno absoluto para Las Vegas. PJT Partners asesorará a la NBA en el profundo estudio de mercado, infraestructura e implicaciones económicas. LeBron James baja y Magic Johnson sube en los sondeos sobre las posibles figuras interesadas en invertir.

La NBA no amplía el número de sus franquicias desde 2004, cuando se entregó un equipo a Charlotte. Oklahoma City se estrenó en 2008, tras la última campaña de los SuperSonics en Seattle.

Adam Silver, comisionado de la NBA, aseguró en una reciente rueda de prensa que espera "interés enorme" en invertir en las eventuales nuevas franquicias. Pero advirtió que nada está decidido. E insistió en un factor: "Dilución" de talento y de ingresos a repartir en la liga al pasar de 30 a 32 franquicias.

"Estás vendiendo participación accionaria en la liga", destacó Silver. En este momento cada dueño de un equipo tiene derecho a 1/30 de la estructura económica de la liga. De expandir, se quedaría con 1/32.

Entrar en la NBA al frente de una nueva franquicia tendrá un coste enorme. Los medios estadounidenses lo estiman entre 7.000 y 10.000 millones de dólares.

Como contexto, los Boston Celtics se vendieron recientemente por 6.000 millones de dólares y Los Ángeles Lakers, por cerca de 10.000 millones.

"La única discusión fue entender la matemática sobre la dilución de ingresos, no hablamos de valor de franquicias en sí. Obviamente con nuestros bancos tenemos una idea de dónde está ese valor, pero eso lo dirá el mercado", aseguró Silver.

"No voy a especular, la gente puede hablar de los Celtics, por 6.000 millones, los Lakers, por 10.000, el mercado dirá el valor de estos equipos y decidiremos si vale la pena. Pero espero mucho interés", añadió.

La temporada 2028-2029 podría ser razonable para el estreno de los nuevos equipos, si la NBA decide seguir adelante con el proyecto.

Sería otra joya en la corona de Las Vegas, que el propio Adam Silver definió como la "capital de la diversión" de Estados Unidos.

La Ciudad del Juego recibió recientemente su franquicia de NFL, los Raiders, y está ultimando los trámites para tener su equipo de la MLB (Grandes Ligas de Béisbol), los Atléticos, que tenían su histórica sede en Oakland.

Las Vegas también tiene su propio equipo de hockey sobre hielo, los Golden Knights, y de la WNBA, las Aces, que han conquistado tres títulos en los últimos cuatro años.

Entre los grandes nombres en la lista de interesados en una eventual franquicia en Las Vegas figuraba el de LeBron James. El propio cuádruple campeón de la NBA había asegurado públicamente en 2022 que quería "tener a un equipo en Vegas", pero más recientemente negó esa supuesta intención.

Si King James negó, de momento, su interés, los medios estadounidenses informaron de que otra leyenda de los Lakers, Magic Johnson, sí pretende hacerse con unas cuotas de la franquicia de Las Vegas.

"Tengo una relación fuerte con él y es querido en la liga, sé que el interés de Magic sería bienvenido. A veces hay mucha gente que quiere ser parte de una junta directiva", afirmó el comisionado de la NBA en una rueda de prensa ofrecida el miércoles.