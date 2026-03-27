Moncho Fernández: "El Madrid es un súper equipo que está en un momento increíble"

El entrenador gallego ha añadido que es una plantilla "tan larga" que "cualquier jugador que salte a la pista jugará fantásticamente" y ha admitido que, para aspirar a ganar este sábado en Fontajau, el Girona necesita hacer "todo" lo que esté sus manos "y también un poco de suerte".

"Tienes que estar casi perfecto en todo porque, cuando hablamos del Madrid, se habla de su capacidad ofensiva, pero muchas veces olvidamos que defensivamente son el mejor equipo de la Liga por su capacidad de rebote y de uno por uno", ha argumentado.

Moncho Fernández también ha celebrado que el Girona "genera ilusión" entre su afición, pero ha afirmado por enésima vez que el equipo no debe mirar a largo plazo y debe centrarse "en la inmediatez" y en lo que tiene ahora mismo delante: "el siguiente entrenamiento y el siguiente partido".

"Las cosas llegarán cuando tengan que llegar. Pensar en otras cosas que no sean el trabajo diario es un error", ha subrayado el técnico del conjunto catalán.